سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بوباء «كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

تفشي كورونا

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا"، تشملان سنغافورية وإندونيسيا، وكلاهما من كبار السن، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت سنغافورة، أمس الجمعة، تسجيل إجمالي 385 إصابة بكوفيد-19، تم شفاء 131 منها. وقالت وزارة الصحة، اليوم، خلال بيان صحفي، إن مريضين توفيا من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 صباح اليوم. والمريضة الأولى مواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وتم إدخالها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 23 فبراير بسبب التهاب رئوي، وتم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 في نفس اليوم.

وكان لديها تاريخ من أمراض القلب المزمنة وارتفاع ضغط الدم ونتج عن ذلك مضاعفات خطيرة. والمريض الثاني من إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما. وكان في حالة حرجة عندما تم إدخاله إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 13 مارس، بعد وصوله إلى سنغافورة قادما من إندونيسيا في نفس اليوم، وتم تأكيد إصابته بكوفيد-19 في