فيلم «Sonic the Hedgehog» يهزم «كورونا» في دور العرض

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

Sonic the Hedgehog

منذ أزمة فيروس كورونا، وتعرضت دور السينما العالمية لخسائر فادحة، الأمر الذي جعل بعض منتجي الأفلام يؤجلون العروض، مثل فيلم جيمس بوند الجديد، خوفا من عدم تحقيق الإيرادات المرجوة، وفي نفس الوقت خسرت الصين ما يقرب من مليار دولار، نتيجة لإجراءات الدولة، بإغلاق المسارح ودور السينما، خوفا من انتشار المرض، وزيادة الخسائر في الأرواح، ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من هذه الأزمة، فقد استطاع فيلم المغامرات والحركة "Sonic the Hedgehog"، تحقيق إيرادات مرضية إلى حد كبير.

"Sonic the Hedgehog" فيلم مغامرات كوميدي، ويعرف أيضا باسم "القنفذ سونيك"، وهي سلسلة ألعاب الفيديو، التي صدرت أول مرة في عام 1991، ومن إخراج جيف فاولر، ومن بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، وعلى الرغم من أزمة الكورونا المتفشية في البلاد، فإنه استطاع أن يحقق إيرادات جيدة وصلت