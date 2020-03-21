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فيلم «Sonic the Hedgehog» يهزم «كورونا» في دور العرض

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
منذ أزمة فيروس كورونا، وتعرضت دور السينما العالمية لخسائر فادحة، الأمر الذي جعل بعض منتجي الأفلام يؤجلون العروض، مثل فيلم جيمس بوند الجديد، خوفا من عدم تحقيق الإيرادات المرجوة، وفي نفس الوقت خسرت الصين ما يقرب من مليار دولار، نتيجة لإجراءات الدولة، بإغلاق المسارح ودور السينما، خوفا من انتشار المرض، وزيادة الخسائر في الأرواح، ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من هذه الأزمة، فقد استطاع فيلم المغامرات والحركة "Sonic the Hedgehog"، تحقيق إيرادات مرضية إلى حد كبير.
"Sonic the Hedgehog" فيلم مغامرات كوميدي، ويعرف أيضا باسم "القنفذ سونيك"، وهي سلسلة ألعاب الفيديو، التي صدرت أول مرة في عام 1991، ومن إخراج جيف فاولر، ومن بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، وعلى الرغم من أزمة الكورونا المتفشية في البلاد، فإنه استطاع أن يحقق إيرادات جيدة وصلت
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فنانون احتفلوا بعيد الأم.. أبرزهم شريهان ومحمد رمضان

على الرغم من أزمة الكورونا، فإن العالم يحتفل اليوم بـ"عيد الأم"، فكان لا بد من تخليد ذكرى هذا اليوم، بصرف النظر عما تمر به البلاد، فشارك بعض الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة شريهان، التي عبرت عن فضل الوالدين، من خلال آيات قرآنية، والبعض الآخر احتفل من خلال أغان رائعة، تبعث الأمل من جديد، وتعطي الأم حقها، وكان من بينهم رامي جمال وحمادة هلال، أما محمد رمضان، فقد نشر مقطع فيديو، وهو جالس تحت أقدام والدته، وأهداها أغنية أيضا.
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إصابة الممثل البريطاني «إدريس إلبا» بفيروس كورونا

قال الممثل البريطاني، «إدريس إلبا»، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب إلبا، على تويتر: «إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين»، وفقًا لما ذكرته قناة الغد. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال مدير عام الصحة العالمية: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة.
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جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين

حفلا فنيا كبيرا، أحياه شباب الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ترحيبا بالفنانة إلهام شاهين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الجامعة وعمداء الجامعة. وقدمت إلهام خلال الكلمة التي ألقتها الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة، وقالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة، وأبدت إعجابها بصوت مطربة شابة أحيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال. وتسلمت درع التكريم من نائب رئيس الجامعة كما تم تكريم سيد فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.
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