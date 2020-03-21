الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

تفشي كورونا في إيران

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وحتى الآن تم إرسال 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة الصينية إلى طهران لمكافحة فيروس كورونا. ولليوم الثالث على التوالي، أعلنت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس. وأكدت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه لم يتم الإبلاغ عن