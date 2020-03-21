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الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
تفشي كورونا في إيران
تفشي كورونا في إيران
أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
وحتى الآن تم إرسال 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة الصينية إلى طهران لمكافحة فيروس كورونا. ولليوم الثالث على التوالي، أعلنت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس. وأكدت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه لم يتم الإبلاغ عن
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فيروس- كورونا (7)

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
إيفانكا-ترامب (1)

إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
كورونا

سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بوباء «كورونا»

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا"، تشملان سنغافورية وإندونيسيا، وكلاهما من كبار السن، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت سنغافورة، أمس الجمعة، تسجيل إجمالي 385 إصابة بكوفيد-19، تم شفاء 131 منها. وقالت وزارة الصحة، اليوم، خلال بيان صحفي، إن مريضين توفيا من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 صباح اليوم. والمريضة الأولى مواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وتم إدخالها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 23 فبراير بسبب التهاب رئوي، وتم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 في نفس اليوم.
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أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 194 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة. كانت الصحة الإيرانية، أكدت في وقت سابق، وفاة 145 شخصا من بين 5823 حالة إصابة مؤكدة في إيران، بعد انتشار الفيروس في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.
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