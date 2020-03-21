جريمة

انقلاب فنطاس «مولاس» على الطريق الصحراوي بسوهاج

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بسوهاج، انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ55 طن مولاس، كانت في طريقها من مصنع السكر بدشنا قنا، باتجاه مصنع آخر بمدينة بأبو قرقاص بالمنيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، باستخدام أوناش لرفع السيارة من عرض الطريق، وتيسير حركة المرور لمنع التكدس، وتبين من الفحص الأولي انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة وانسكاب حمولتها على جانب الطريق.
تعكف القوات على التعامل مع الحمولة المنسكبة باستخدام دفع المياه، لمنع انزلاق السيارات وتكدس حركة المرور، إذ كان الفنطاس محملا بـ"المولاس" -مركب سكر شبيه بالعسل الأسود- بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة. وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل فنطاس قيادة "محمود.م"، 30 عاما، سائق، ويقيم بدائرة
اقرأ المزيد
حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (10)

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق ستوديو بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتحقق من أسباب الحريق الذي اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسلات في منطقة الهرم، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والمسؤولين عن مسلسل "النهاية"، للتحقق منهم عن أوجه احتياطات الأمن والسلامة، وبيان أسباب الإهمال في تصوير مشهد انفجار بأحد المسلسلات، ما تسبب في اندلاع حريق خلال تصوير المشهد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين القائمين على العمل الفني.
احمد-دومة (3)

تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
وزارة-الداخلية

الداخلية تنظم فعاليات لطلبة المدارس

نفذت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن. واستقبلت الجهات التابعة لمديريات أمن (الفيوم، أسيوط، دمياط، المنوفية) عددا من طلبة المدارس تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال (الحماية المدنية والمرور والنجدة) وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.
تصادم- بني- سويف‎ (2)

مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]