انقلاب فنطاس «مولاس» على الطريق الصحراوي بسوهاج

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بسوهاج، انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ55 طن مولاس، كانت في طريقها من مصنع السكر بدشنا قنا، باتجاه مصنع آخر بمدينة بأبو قرقاص بالمنيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، باستخدام أوناش لرفع السيارة من عرض الطريق، وتيسير حركة المرور لمنع التكدس، وتبين من الفحص الأولي انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة وانسكاب حمولتها على جانب الطريق.

تعكف القوات على التعامل مع الحمولة المنسكبة باستخدام دفع المياه، لمنع انزلاق السيارات وتكدس حركة المرور، إذ كان الفنطاس محملا بـ"المولاس" -مركب سكر شبيه بالعسل الأسود- بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة. وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل فنطاس قيادة "محمود.م"، 30 عاما، سائق، ويقيم بدائرة

تعكف القوات على التعامل مع الحمولة المنسكبة باستخدام دفع المياه، لمنع انزلاق السيارات وتكدس حركة المرور، إذ كان الفنطاس محملا بـ"المولاس" -مركب سكر شبيه بالعسل الأسود- بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.



وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل فنطاس قيادة "محمود.م"، 30 عاما، سائق، ويقيم بدائرة قسم المعادي القاهرة تابعة للشركة العامة للتجارة والتوزيع بوزارة التموين محملة بـ55 طن مولاس قادمة مصنع السكر بدشنا قنا تجاه مصنع السكر بأبو قرقاص المنيا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق دون حدوث إصابات.



