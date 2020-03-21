17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".

وأشارت الوزراة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 208 إصابات والوفيات 17 حالة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال أكثر من 200 شخص خالفوا قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا. من جهته، وجه القضاء العراقي باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا. وكانت الحكومة العراقية قد توعدت بعقوبات