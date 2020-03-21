حبس زوجين استوليا على أموال الراغبين في السفر

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص

أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إمكانهما تسفير الراغبين في العمل بالخارج، وإلحاقهم بالعمل في شركات كبرى بعدد من الدول العربية، وأمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 342 ألف جنيه ضبطت بحوزة المتهمين، علاوة على عقود عمل وتأشيرات مزورة، وطلبت النيابة الاستعلام عن أرصدة المتهمين بالبنوك وأمرت بالتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم وزوجته لم يفيا بوعودهما للضحايا، الذين اكتشف بعضهم تزييف الأوراق الممنوحة لهم من المتهمين، فلجأوا إلى الشرطة للإبلاغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال. وبإعداد أكمنة لضبط المتهم وزوجته، تبين تنقلهما من مكان إلى آخر بحثا عن ضحايا جدد، وهربا من ضحاياهم السابقين، وبضبطهما كان بحوزتهما

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم وزوجته لم يفيا بوعودهما للضحايا، الذين اكتشف بعضهم تزييف الأوراق الممنوحة لهم من المتهمين، فلجأوا إلى الشرطة للإبلاغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال.



وبإعداد أكمنة لضبط المتهم وزوجته، تبين تنقلهما من مكان إلى آخر بحثا عن ضحايا جدد، وهربا من ضحاياهم السابقين، وبضبطهما كان بحوزتهما مبالغ مالية وأوراق مزورة، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا للنصب على الشباب صغار السن الراغبين فى السفر للخارج بحثا عن عمل.



أمرت النيابة العامة، بحبس متهم وزوجته قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.



