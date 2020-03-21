تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.

وأضافت "السعيد" أن بيانات المتابعة لتقرير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من 2019 - 2020 في قطاع الصحة، تشير إلى الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعا استثماريا، بتكلفة استثمارية كلية 624 مليون جنيه، في 9 محافظات هي: بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الغربية، القليوبية، بني سويف، دمياط، قنا، كفر الشيخ. وأشار تقرير