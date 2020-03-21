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الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس "كورونا"

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
إجراءات احترازية في الكويت
إجراءات احترازية في الكويت
أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، وأنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وذلك بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، قد أعلن تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة. وسبق أن قرر مجلس الوزراء الكويتي، تعطيل الدراسة حتى أغسطس المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس
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محمد الصفدي

إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.
جريفيت

اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
دونالد ترامب

واشنطن بوست: المخابرات حذرت ترامب من وباء محتمل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب في شهري يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة في يناير وفبراير بشأن الخطر العالمي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي قلل فيه ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا في التحرك الذي كان يمكن أن يبطئ في انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.
فيروس- كورونا (19)

17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".
ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
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