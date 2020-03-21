الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس "كورونا"

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

إجراءات احترازية في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، وأنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وذلك بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، قد أعلن تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة. وسبق أن قرر مجلس الوزراء الكويتي، تعطيل الدراسة حتى أغسطس المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس