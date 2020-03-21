واشنطن بوست: المخابرات حذرت ترامب من وباء محتمل

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب في شهري يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة في يناير وفبراير بشأن الخطر العالمي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي قلل فيه ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا في التحرك الذي كان يمكن أن يبطئ في انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.

وأوضحت الصحيفة أن التقارير الاستخباراتية لم تتنبأ بموعد وصول الفيروس إلى الشواطئ الأمريكية، ولم توص بخطوات معينة ينبغي أن يتخذها مسئولو الصحة العامة، وهى قضايا خارج نطاق اختصاص وكالات الاستخبارات، لكنها تتبعت انتشار الفيروس في الصين ثم في دول أخرى، وحذرت بأن المسئولين الصينيين يقللون على ما يبدو من