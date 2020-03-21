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التموين تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوي 2020 اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
الأوكازيون
الأوكازيون
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم السبت، آخر موعد للأوكازيون الشتوي لعام 2020، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس، بدلا من انتهاء الأوكازيون في 26 فبراير الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.
وكان المصيلحي قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأنه وفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية،
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وزارة-المالية

المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
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من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.

إنتصار السيسي تهنئ الأمهات: تحية إلى قلب الإنسانية

هنأت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمهات المصريات بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل به العالم سنويا يوم 21 مارس، مؤكدة أن الأم المصرية دائما هى رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة، كما يوجد مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولا بأول لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحة أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من مديرى المديريات بشأن انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع.
وزير-المالية -محمد-معيط

8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة.
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