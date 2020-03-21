التموين تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوي 2020 اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

الأوكازيون

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم السبت، آخر موعد للأوكازيون الشتوي لعام 2020، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس، بدلا من انتهاء الأوكازيون في 26 فبراير الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وكان المصيلحي قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأنه وفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية،