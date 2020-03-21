سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«عدم تطبيق العلاوات السنوية» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير المالية، بشأن العلاوات الدورية السنوية التي تطبق على العاملين بالحكومة، دون تنفيذها على العاملين بقطاع الأعمال، بحجة تبعيتهم لجمعيات عمومية، وأيضا القطاع الخاص، مما يحدث حالة من الاستياء والغضب والإحساس بالتميز، ومن ثم من الضروري مواجهة هذه الإشكالية مع موازنة العام المالي الجديد، وذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمن الطلب أن تعمل الدولة المصرية على زيادة دخول العاملين بالدولة بشكل سنوي بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، إلا أن التشريعات التي تقدم
اقرأ المزيد
السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (3)

خطاب بشأن إنشاء شركات استثمارية للمصريين في الخارج

خاطبت غادة عجمي عضوة مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، رئيس الوزراء بضرورة إنشاء شركات استثمارية مساهمة بين المصريين في الخارج والحكومة في مجالات التنمية، موضحة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شكلت مصدرا رئيسيا لدعم الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية خلال العشر سنوات الماضية، وشهدت هذه السنوات العشر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أرقام تحويلات المصريين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نسعى لزيادة الضرائب دون رفع الشرائح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، مضيفا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مرضية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
محمد-حسنى-مبارك (1)

مجلسا الوزراء والنواب ينعيان محمد حسني مبارك

نعى مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم. وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982. ومن جانبه، نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته.
الكلاب-الضالة (1)

طلب برلماني لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة، بشأن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة فى مصر دون وجود حل للأزمة، قائلة إنه لا تزال أزمة الكلاب الضالة في مصر، قنبلة موقوتة تهدد حياة أطفالنا في الشوارع والأحياء المصرية، وإنه لا يمر عام دون أن نرى حالات عقر للأطفال وحتى باقي الفئات العمرية من قبل الكلاب الضالة المنتشرة وبغزارة في الأحياء المصرية، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تجد الدولة حلا يرضي كافة الأطراف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]