سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائبة تستغيث بوزير النقل لتجاهل تعقيم قطارات النوم

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية
وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية
وجهت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، اليوم السبت، نداءً عاجلا لوزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.
وطالبت "عطوة"، في بيان لها، وزارة الصحة بالاهتمام بتلك القطارات وتزويدها بأدوات التعقيم، والنظافة والمطهرات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل. ولفتت إلى أن الأجانب أكثر ركاب تلك القطارات، ونظرا لهذه الحالة التي تمر بها الدولة، فإنهم يمثلون أكبر ناقل للمرض، الأمر الذي سيؤدي لعدوى مئات الركاب من بعدهم، خاصة
اقرأ المزيد
السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة

تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
طلاب -الثانوية(1)

نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

طلب إحاطة بسبب اختفاء الكحول من الأسواق

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1، موضحا أنه يتقدم بطلبه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.
فيروس- كورونا (4)

نائب يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء

وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالهامة للغاية، حيث اعتبر أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة، قائلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم انه سبق تناولها أكثر من مرة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]