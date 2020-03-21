نائبة تستغيث بوزير النقل لتجاهل تعقيم قطارات النوم

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية

وجهت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، اليوم السبت، نداءً عاجلا لوزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.

وطالبت "عطوة"، في بيان لها، وزارة الصحة بالاهتمام بتلك القطارات وتزويدها بأدوات التعقيم، والنظافة والمطهرات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل. ولفتت إلى أن الأجانب أكثر ركاب تلك القطارات، ونظرا لهذه الحالة التي تمر بها الدولة، فإنهم يمثلون أكبر ناقل للمرض، الأمر الذي سيؤدي لعدوى مئات الركاب من بعدهم، خاصة