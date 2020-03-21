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نائب: «زواج السنة» باب خلفي لزواج القاصرات

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
زواج القاصرات - صورة تعبيرية
زواج القاصرات - صورة تعبيرية
تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية، وهو إحدى صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا، في كثير من الأحيان ينتهي الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، إذ تقضي فتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة سنوات في المحاكم، مؤكدا أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت فى قرى الريف فى الوجه البحرى والصعيد بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضح بركات أن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات، موضحا أنه بمثابة دعارة مقننة وتحايل على القانون، وأن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر. وأضاف أنه كشفت بيانات التعبئة والإحصاء 2018، أن هناك 118 حالة زواج قاصرات سنويا أي ما يعادل نحو 40% من إجمالى
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السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
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مجلس-النواب (3)

نائب يطالب بالكشف عن مصداقية تقديرات الناتج المحلي

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بخطة عاجلة لدعم البنية التحتية والمرافق

تقدم محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم انفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
مجدى يعقوب (1)

اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
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