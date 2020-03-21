حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.

وقال مسئولو الصحة فى لاجوس إن هناك بالفعل مطالبات على الإنترنت لدواء الملاريا الكلوروكين كعلاج للإصابات بفيروس كورونا. من جانبه، قال المساعد الخاص الأول لحاكم ولاية لاجوس على الصحة: "في الأيام القليلة الماضية، رأينا الكثير من الرسائل تدور على وسائل التواصل الاجتماعي حول كون الكلوروكين علاجا لفيروس