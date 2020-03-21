نائب: «الجروبات» السرية سبب رئيسي لانهيار الأسرة

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

فيسبوك - صورة أرشيفية

أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، خطورة مجموعات موقع "فيسبوك" السرية التي يتبادل خلالها مرتادو الموقع خاصة الفتيات والنساء، مختلف النصائح وعرض المشكلات الأسرية على الملأ، والتي تكون فرصة لإلقاء شائعات أو أخبار كاذبة، ووصف علاج للأطفال دون كشف طبي، أو اقتراح برنامج غذائي للتخسيس، كل هذا دون مراعاة للاختلافات بين شخص وأخر، موضحا أنها تحولت إلى أداة للتدخل في شئون الغير وطريق سهل لخراب البيوت من خلال نصائح هدامة أو تدخل في أمور الحياة الخاصة أو طريق سهل للابتزاز.

وأوضح زين الدين، في بيان له، اليوم السبت، أنه انتشرت على هذه الصفحات ظاهرة إفشاء أسرار البيوت بكل تفاصيلها، وتلجأ إليها بعض النساء وبعض الرجال فيتطرقون على صفحاتهم للحديث عن أسرار حياتهم الزوجية، والبوح بأسرار بيوتهم للأقارب أو الأصدقاء وحتى للغرباء؛ بحجة الشكوى تارة والفضفضة تارة أخرى والتباهي والمدح