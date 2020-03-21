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الرقابة المالية ترحب بقانون تنظيم التمويل الاستهلاكي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
الرقابة المالية
الرقابة المالية
رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر تباعا القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون. ومن ناحية أخرى، حث عمران، الشركات القائمة حاليا، على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على سرعة توفيق أوضاعها، وكذلك الراغبون في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص لاتخاذ إجراءات التأسيس.
وأوضح أن القانون استحدث تنظيم تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، والتي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم، ضمن منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وأسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة. وقال إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة
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وزارة-المالية

المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
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محمد-عمران

السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.

الرقابة المالية تسمح بتلقي أوامر البورصة بالبريد الإلكتروني

صدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون منصوصا على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كل الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
البورصة

إجراءات جديدة من الرقابة المالية لحماية البورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ. وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهي 10% من أسهم الشركة.
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