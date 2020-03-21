الرقابة المالية ترحب بقانون تنظيم التمويل الاستهلاكي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

الرقابة المالية

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر تباعا القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون. ومن ناحية أخرى، حث عمران، الشركات القائمة حاليا، على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على سرعة توفيق أوضاعها، وكذلك الراغبون في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص لاتخاذ إجراءات التأسيس.

وأوضح أن القانون استحدث تنظيم تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، والتي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم، ضمن منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وأسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة. وقال إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة