الأرصاد: غدا طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة