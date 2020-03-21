5 أبريل.. تسليم 96 وحدة سكنية بـ«JANNA» العبور

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

مشروع الإسكان الفاخر - صورة أرشيفية

صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم 5 أبريل المقبل، في تسليم 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر للفائزين بها بمدينة العبور. وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم 5 أبريل، ووحدات العمارة رقم 24 يوم الإثنين 6 أبريل، ووحدات العمارة رقم 25 يوم 7 أبريل، ووحدات العمارة رقم 26 يوم 8 أبريل.

وأضاف عمران أنه تم تحرير محاضر تسلم الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم، مشيرا إلى أن الوحدات التي سيتم تسليمها هي آخر وحدات بمشروع "JANNA" بمدينة العبور. وأوضح