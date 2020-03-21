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5 أبريل.. تسليم 96 وحدة سكنية بـ«JANNA» العبور

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
مشروع الإسكان الفاخر - صورة أرشيفية
مشروع الإسكان الفاخر - صورة أرشيفية
صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم 5 أبريل المقبل، في تسليم 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر للفائزين بها بمدينة العبور. وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم 5 أبريل، ووحدات العمارة رقم 24 يوم الإثنين 6 أبريل، ووحدات العمارة رقم 25 يوم 7 أبريل، ووحدات العمارة رقم 26 يوم 8 أبريل.
وأضاف عمران أنه تم تحرير محاضر تسلم الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم، مشيرا إلى أن الوحدات التي سيتم تسليمها هي آخر وحدات بمشروع "JANNA" بمدينة العبور. وأوضح
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السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
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وزير الإسكان: بدء التسجيل لحجز 238 وحدة بمشروع امتداد الرحاب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ اليوم الأحد، التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
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وزير الإسكان يوضح أزمات التعدي على الحزام الأخضر

ناقشت لجنة الاسكان في اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، وذلك في حضور عدد من نواب اللجنة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والذي صرح بأن جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج"، محل تقدير ونظر من الحكومة، خاصة مع تحويلها إلى أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.
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بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.
دار-مصر

بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.
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