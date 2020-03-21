دفن المصري المتوفى في إيطاليا بـ«كورونا» حسب الشريعة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

ومن ميلانو إيطاليا، أشار المستشار العمالي مجدي حسنين إلى أنه تم دفن أول شهيد مصري أحمد الفار، بفيروس كورونا حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، منوها بأنه تلقى رسالة استغاثة من والد المواطن المصري "ش.ع" من الفيوم مركز تطون، الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أول