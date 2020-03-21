إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى نهاية مارس

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

المواقع الأثرية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح غد الأحد وحتى 31 مارس الحالي، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان الوزارة، خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.