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إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى نهاية مارس

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
المواقع الأثرية - صورة أرشيفية
المواقع الأثرية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح غد الأحد وحتى 31 مارس الحالي، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
وبحسب بيان الوزارة، خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
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سياحة (2)

«الآثار» تنفي إلغاء أية أنشطة سياحية في مصر

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، نافيا إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، قائلا إن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم، حيث زار اليوم الآلاف من الزائرين والوفود السياحية العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة ومدينة الأقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادى الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
حج-وعمرة (7)

السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
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