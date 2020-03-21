كيف تتأثر مصر بتقلبات الاقتصاد الدولي جراء كورونا؟

تدرس الحكومة حاليا تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري وأكد الخبراء أن فيروس كورونا سيؤثر بالسلب على بعض القطاعات في مصر خاصة السياحة والتجارة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

تدرس الحكومة حاليا تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن هناك تأثيرا محتملا لانتشار الفيروس على الاقتصاد المصري، إذ أن الصين تمثل 20% من الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا الأثر حاليا، وتعمل الحكومة على دراسته وسيكون لديها تصور للتعامل مع هذا الملف، قائلة إن لدينا تأثيرات أخرى متوقعة على حركة التجارة وأسعار النفط، قد تتيح فرصة لمصر للاستفادة من أزمة كورونا عالميا.

ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن فيروس كورونا سيؤثر بالسلب على بعض القطاعات في مصر، خاصة قطاع السياحة، والتجارة العالمية، إلى جانب قناة السويس والتي ستتباطأ ايراداتها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أسواق الصادرات، ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع توفيق، حدوث توقف لبعض المصانع خاصة أنها

ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن فيروس كورونا سيؤثر بالسلب على بعض القطاعات في مصر، خاصة قطاع السياحة، والتجارة العالمية، إلى جانب قناة السويس والتي ستتباطأ ايراداتها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أسواق الصادرات، ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع توفيق، حدوث توقف لبعض المصانع خاصة أنها تعتمد على استيراد معظم مستلزمات الانتاج وقطع الغيار من جنوب شرق أسيا.

فيما، أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة سابقا، أن تفشي هذا الفيروس سيعمل على توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة، وبالتالي ربما تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، خاصة أن الفيروس تسبب في خسارة الأسواق المالية العالمية حوالي 7 تريليونات دولار.

وأضاف عبده، أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما يبلغ حجم ناتجها المحلي حوالي 13.6 تريليون دولار، وهي أكبر دولة مصدرة في العالم، كما أنها أكبر دولة لديها سلاسل إمداد، وهي مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

وأكد أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم الوارادت المصرية من الصين حوالي 12 مليار دولار خلال عام 2019، لافتا إلى أن 80% من حجم الواردات الصينية عبارة عن مستلزمات انتاج وسلع وسيطة وواردات صناعية.

وأوضح أن تعطل المصانع في الصين قد يتسبب في تعطل الصناعة في مصر خاصة وأنها تعتمد عليها بشكل كبير للغاية.

وبحسب دراسة أجراها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصري قد يتأثر بأزمة كورونا من خلال عدة عوامل:

الواردات السلعية

يؤثر هيكل الورادات المصرية من الصين على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات، حيث تمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.

وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات.

البورصة

تأثرت تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة سلبا بتطورات أداء الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسواق الناشئة، والتراجعات التي شهدتها البورصات العربية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، جراء تصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتقلب أسعار النفط، والتوترات السياسية، وتوجه البنوك المركزية عالميا نحو خفض سعر الفائدة في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية.

ومن ثم فهناك مخاوف من تراجع أداء البورصة المصرية في ظل ما شهدته الأسواق العالمية من اضطرابات بأسواق المال مع مخاوف فيروس كورونا، بالإضافة إلى أثر العامل النفسي الذي يمارس دورا كبيرا على سلوك المصريين المتعاملين في البورصة، حيث يبادرون باتخاذ اتجاهات بيعية وقت الأزمات وهو ما اتضح في العديد من الأزمات السابقة سواء المحلية أو العالمية.

السياحة

يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثرا بالصدمات، ومن المتوقع تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة، ويمتد الأثر السلبي إلى الخدمات المرتبطة بها كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.