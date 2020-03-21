إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

ايفانكا ترامب - صورة أرشيفية

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.

وكانت إيفانكا عزلت نفسها لمدة أسبوعين في منزلها، بعد اجتماع، في الخامس من مارس الجاري، مع وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، الذي أثبتت نتائج اختباره لاحقا إصابته بفيروس كورونا الجديد. وإلى جانب داتون، التقت إيفانكا ترامب النائب العام بيل بار، كجزء من اجتماع بين مسؤولين من بريطانيا وأستراليا