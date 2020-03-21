جريمة

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور العام 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بنزلة معوية وقيء ويشتبه فى إصابتهم بتسمم غذائي بسبب تناولهم وجبة كبدة وحلويات يشتبه أنها فاسدة. وأجرى المستشفى الإسعافات الأولية اللازمة
اقرأ المزيد
حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (10)

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق ستوديو بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتحقق من أسباب الحريق الذي اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسلات في منطقة الهرم، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والمسؤولين عن مسلسل "النهاية"، للتحقق منهم عن أوجه احتياطات الأمن والسلامة، وبيان أسباب الإهمال في تصوير مشهد انفجار بأحد المسلسلات، ما تسبب في اندلاع حريق خلال تصوير المشهد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين القائمين على العمل الفني.
احمد-دومة (3)

تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".
حبس-متهمه

حبس زوجين استوليا على أموال الراغبين في السفر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إمكانهما تسفير الراغبين في العمل بالخارج، وإلحاقهم بالعمل في شركات كبرى بعدد من الدول العربية، وأمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 342 ألف جنيه ضبطت بحوزة المتهمين، علاوة على عقود عمل وتأشيرات مزورة، وطلبت النيابة الاستعلام عن أرصدة المتهمين بالبنوك وأمرت بالتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.
إصابة طفلة بالتسمم - أرشيفية

«بسبب الحلوى».. إصابة 18 طفلًا بالتسمم في كوم أمبو

أصيب 18 طفلا من قرية العباسية بمدينة كوم أمبو في أسوان، مساء اليوم الأحد، بتسمم نتيجة تناولهم حلوى من سيارة مجهولة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطار من مدير البحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كوم أمبو من مستشفي كوم أمبو يفيد بوصول 18 طفلا مصابين بحالة إعياء نتيجة لتناول حلوى مجهولة المصدر. على الفور انتقلت قوة أمنية، للمستشفى، وتبين من المعاينة والفحص والتحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن سيارة مجهولة وزعت الحلوى على أطفال القرية بالمجان، ما ترتب عليه حالة إعياء جماعي للأطفال.
محكمة-ارشفية

إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.
قطار (2)

بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]