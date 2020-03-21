إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

أرشيفية

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور العام 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بنزلة معوية وقيء ويشتبه فى إصابتهم بتسمم غذائي بسبب تناولهم وجبة كبدة وحلويات يشتبه أنها فاسدة. وأجرى المستشفى الإسعافات الأولية اللازمة