وقف صلاة الجمعة والجماعة بالأزهر لمدة أسبوعين

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

الجامع الأزهر - صورة أرشيفية

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم».

وقال الطيب إن هذه الإجراءات تأتي دعما للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار. وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا، يوم الأحد الماضي، أجازت فيه شرعا إيقاف الجُمع والجماعات