فنانون احتفلوا بعيد الأم.. أبرزهم شريهان ومحمد رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

شريهان - صورة أرشيفية

على الرغم من أزمة الكورونا، فإن العالم يحتفل اليوم بـ"عيد الأم"، فكان لا بد من تخليد ذكرى هذا اليوم، بصرف النظر عما تمر به البلاد، فشارك بعض الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة شريهان، التي عبرت عن فضل الوالدين، من خلال آيات قرآنية، والبعض الآخر احتفل من خلال أغان رائعة، تبعث الأمل من جديد، وتعطي الأم حقها، وكان من بينهم رامي جمال وحمادة هلال، أما محمد رمضان، فقد نشر مقطع فيديو، وهو جالس تحت أقدام والدته، وأهداها أغنية أيضا.

يدهش محمد رمضان جمهوره دائما في المناسبات، ومنذ أيام قليلة نشر صورة له مرتديا قناعا من الذهب، لمواجهة الكورونا، وكان الجميع يعتقد أنه سيفعل شيئًا من هذا القبيل في عيد الأم، ولكن أهدى والدته أغنية جديدة، ونشر مقطع فيديو، وهو يجلس بجوار قدمها، وقال: "كل سنة وكل أم بخير وبصحة وسلامة، النهارده جيت سمعت