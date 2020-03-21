8 قرارات من «الأعلى للجامعات» لمواجهة كورونا
٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية
اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698)، اليوم السبت، حيث استعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.
وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.
وناشد المجلس المواطنين ضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، موجها تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين
وناشد المجلس المواطنين ضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، موجها تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.
وأكد أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هي الأولوية الأولى له وأنه يتم اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وبناءً عليه قرر المجلس الآتي:
1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.
2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي انعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19 مارس الجاري.
3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكل الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.
4- استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.
5- في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
6- تؤجل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل يوم 30 مايو المقبل، وفقا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقا وفقا لمستجدات الأمور.
7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
8- وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.