8 قرارات من «الأعلى للجامعات» لمواجهة كورونا

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698)، اليوم السبت، حيث استعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

وناشد المجلس المواطنين ضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، موجها تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين