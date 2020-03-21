زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

يعد فيروس كورونا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي خاصة أنه يهدد المورد البشري بصورة واضحة ومباشرة كما أن تداعياته تعد الأخطر اقتصاديا
تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ حرب الخليج
تسبب القلق بشأن تأثير فيروس كورونا في انخفاض خام برنت بنحو 30 دولارا للبرميل هذا العام، على الرغم من توقف معظم الإنتاج في ليبيا والاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الحلفاء مثل روسيا لخفض الإمدادات.
ونزل خام برنت مسجلا أكبر خسارة له منذ
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ حرب الخليج
تسبب القلق بشأن تأثير فيروس كورونا في انخفاض خام برنت بنحو 30 دولارا للبرميل هذا العام، على الرغم من توقف معظم الإنتاج في ليبيا والاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الحلفاء مثل روسيا لخفض الإمدادات.
ونزل خام برنت مسجلا أكبر خسارة له منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وعانت العقود الآجلة لمزيج برنت من ثاني أسوأ أداء لها على الإطلاق خلال تعاملات، أمس الجمعة، حيث سجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 32% ليصل إلى سعر 26.98 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 40% ليصل إلى 22.63 دولار للبرميل.
صعود أسعار الذهب
قفزت أسعار الذهب خلال العام الجاري لتصل لأعلى مستواها بواقع 1499 دولارا للأوقية، وارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي مقارنة بسعره قبل عام، ليكون واحدا من أفضل الأصول أداءً.
وتوقع خوان كارلوس أرتيجاس مدير أبحاث الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، أن تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي المفاجئ بخفض الفائدة، بالإضافة إلى انتشار المخاوف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفع جرام سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 38 جنيها، ليصل لمستويات تاريخية.
وجاءت الزيادة على أثر ارتفاع السعر المعدن عالميا نتيجة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول على مستوى العالم مؤخرا.
وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن فيروس كورونا تسبب في حدوث حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، لافتا إلى أن السوق المصرية تسير تبعا للأسواق العالمية.
بينما توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تراجع الأسهم العالمية، ليصل سعر الأوقية إلى أكثر من 1680 دولارا.
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضي ليصل إلى معدل 15.75 جنيه، بعد أن سجل الدولار معدلات بلغت 15.52 و15.49 جنيه في وقت سابق.
وارتفع الجنيه أكثر من 50 قرشا مقابل الدولار منذ بداية 2020 وحتى الآن، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019، ويرجع الهبوط المفاجئ إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في موجة من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.
ويرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية تسبب في معاودة الدولار الصعود مرة أخرى أمام الجنيه المصري، كنتيجة لتراجع حجم المعروض من العملة الخضراء، وذلك بسبب انخفاض حجم التدفقات النقدية الأجنبية وخاصة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
وعالميا، قفز الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية، بينما يدفع تفشى فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الأمان فى العملة الخضراء.
وقفز مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 2.051 % إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017.