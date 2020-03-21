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زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

يعد فيروس كورونا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي خاصة أنه يهدد المورد البشري بصورة واضحة ومباشرة كما أن تداعياته تعد الأخطر اقتصاديا
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ حرب الخليج تسبب القلق بشأن تأثير فيروس كورونا في انخفاض خام برنت بنحو 30 دولارا للبرميل هذا العام، على الرغم من توقف معظم الإنتاج في ليبيا والاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الحلفاء مثل روسيا لخفض الإمدادات. ونزل خام برنت مسجلا أكبر خسارة له منذ
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وزارة-المالية

المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.
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روحان

روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا». وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.
فيروس- كورونا (17)

الإيسيسكو: مكافأة 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
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