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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 675 جنيها. عيار 24: 771 جنيها. عيار 18: 578 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام
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المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
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زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.
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الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1661 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 731 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1660 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 721 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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