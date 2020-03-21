ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م

كورونا يواصل حصد ضحاياه

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت بعد نقاش صاخب استمر 3 ساعات بعد ظهر أمس، أنظمة طوارئ خاصة تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة. وبموجب هذه الأنظمة يتم تقليص عدد العمال في القطاع العام والأعمال إلى ما نسبته 30% ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد. وتقرر استثناء