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ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
كورونا يواصل حصد ضحاياه
كورونا يواصل حصد ضحاياه
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت بعد نقاش صاخب استمر 3 ساعات بعد ظهر أمس، أنظمة طوارئ خاصة تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة. وبموجب هذه الأنظمة يتم تقليص عدد العمال في القطاع العام والأعمال إلى ما نسبته 30% ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد. وتقرر استثناء
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إيفانكا-ترامب (1)

إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
كورونا

سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بوباء «كورونا»

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا"، تشملان سنغافورية وإندونيسيا، وكلاهما من كبار السن، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت سنغافورة، أمس الجمعة، تسجيل إجمالي 385 إصابة بكوفيد-19، تم شفاء 131 منها. وقالت وزارة الصحة، اليوم، خلال بيان صحفي، إن مريضين توفيا من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 صباح اليوم. والمريضة الأولى مواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وتم إدخالها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 23 فبراير بسبب التهاب رئوي، وتم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 في نفس اليوم.
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محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
إيفانكا-ترامب (1)

إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
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