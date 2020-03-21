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أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

عيد الأم له طابع خاص، يحتفل به جميع المواطنين، بل إنهم يتسابقون لشراء الهدايا من أجل الاحتفال بهذه المناسبة كل عام، ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م
هدايا عيد الأم - صورة أرشيفية
هدايا عيد الأم - صورة أرشيفية
يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
الأدوات المنزلية قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأدوات المنزلية مستقرة عند نفس معدلاتها العام الماضي، لافتا إلى أن الإقبال على الهدايا الصغيرة والتي يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 جنيه، مثل أطقم الكاسات والأكواب، الخشاف، الفازات، الطفايات. وأكد الطحاوي
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وزارة-المالية

المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

زلزال في الأسواق العالمية والمحلية بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وجود حالة من الذعر لدى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة انتشاره السريع منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، خاصة بعد انتقاله إلى أوروبا والشرق الأوسط، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء العالم. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها، أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار، موضحة أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميا، ربما تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.
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الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب جنيها واحدا.. وعيار 21 يسجل 729

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد، ليشمل جميع مشغولات الذهب في مصر. وانخفضت أسعار الذهب في مصر ليصل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 729 جنيها مقابل 730 جنيها أمس. وتراجعت أسعار الذهب في مصر سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها اليوم مقابل 834 جنيها أمس.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة لانتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضوة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وبخاصة الأقاليم والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 16 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 712

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، في محلات الصاغة، بقدر 16 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 712 جنيهات بدون مصنعية. وجاء الارتفاع المحلي للذهب، بعد صعود سعر المعدن النفيس، لما يقارب 50 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الفيدرالي المفاجئ للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا". وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بأكثر من 2.5%، ليصل إلى مستوى 1642.80 دولار للأوقية رابحاً 40.20 دولار.
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