جريمة

تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".
ونفذت قوات الحملة 47 ألفا و562 حكما قضائيا متنوعا، شملت: 167 حكم جنايات، 15 ألفا و277 حكم حبس جزئي "أحكام أولية قابلة للطعن"، 2996 حكم حبس مستأنف، علاوة على تطبيق 23 ألفا و41 حكم غرامة، وتنفيذ 6 آلاف و81 حكم مخالفة. وألقت القوات القبض على 4 تشكيلات عصابية، وضبط 127 متهما بحيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم
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حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (10)

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق ستوديو بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتحقق من أسباب الحريق الذي اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسلات في منطقة الهرم، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والمسؤولين عن مسلسل "النهاية"، للتحقق منهم عن أوجه احتياطات الأمن والسلامة، وبيان أسباب الإهمال في تصوير مشهد انفجار بأحد المسلسلات، ما تسبب في اندلاع حريق خلال تصوير المشهد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين القائمين على العمل الفني.
احمد-دومة (3)

تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
حبس-متهمه

حبس زوجين استوليا على أموال الراغبين في السفر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إمكانهما تسفير الراغبين في العمل بالخارج، وإلحاقهم بالعمل في شركات كبرى بعدد من الدول العربية، وأمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 342 ألف جنيه ضبطت بحوزة المتهمين، علاوة على عقود عمل وتأشيرات مزورة، وطلبت النيابة الاستعلام عن أرصدة المتهمين بالبنوك وأمرت بالتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.
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قوات-الشرطة (2)

ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
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