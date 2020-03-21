تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت قوات الحملة 47 ألفا و562 حكما قضائيا متنوعا، شملت: 167 حكم جنايات، 15 ألفا و277 حكم حبس جزئي "أحكام أولية قابلة للطعن"، 2996 حكم حبس مستأنف، علاوة على تطبيق 23 ألفا و41 حكم غرامة، وتنفيذ 6 آلاف و81 حكم مخالفة. وألقت القوات القبض على 4 تشكيلات عصابية، وضبط 127 متهما بحيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم