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تونس تعلق الرحلات الداخلية لمكافحة وباء «كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م
عناصر من الأمن التونسي
عناصر من الأمن التونسي
في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي، تعليق كل الرحلات الداخلية، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة. كما حدد مكي الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبرا أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء، إذ إن عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي يزيد الوضع سوءا.
وأشار إلى أن السلطات الصحية قررت نظرا لتلك الثغرات فتح مراكز عزل صحي في مواقع معينة لمدة 14 يوما، مناشدا المواطنين معاونة السلطات في حماية المجتمع من نقل العدوى، وحثهم على الالتزام بالمعايير الصحيحة للعزل. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، أمس الجمعة، الحجر العام في البلاد. وقال في كلمة متلفزة
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محمد الصفدي

إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.
جريفيت

اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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