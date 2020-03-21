تونس تعلق الرحلات الداخلية لمكافحة وباء «كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

عناصر من الأمن التونسي

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي، تعليق كل الرحلات الداخلية، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة. كما حدد مكي الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبرا أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء، إذ إن عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي يزيد الوضع سوءا.

وأشار إلى أن السلطات الصحية قررت نظرا لتلك الثغرات فتح مراكز عزل صحي في مواقع معينة لمدة 14 يوما، مناشدا المواطنين معاونة السلطات في حماية المجتمع من نقل العدوى، وحثهم على الالتزام بالمعايير الصحيحة للعزل. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، أمس الجمعة، الحجر العام في البلاد. وقال في كلمة متلفزة