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4 رحلات طيران لعودة المدرسين المصريين من الكويت

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوقهم التي قد تتأثر بالإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريح له، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أشار فيه إلى أنه بعد قرار
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السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
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طائرة- مصر -للطيران (1)

السفارة المصرية تعيد المصريين العالقين في أوزبكستان

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.
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الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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مصر للطيران: تشغيل 33 رحلة دولية وداخلية

على خلفية قرار وقف الرحلات الدولية للمطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، أعلنت مصر للطيران عن استمرار رحلاتها الدولية لنقل الركاب العالقين خارج مصر وإعادة الموجودين داخلها، إذ أوضح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء في تسير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة و المطارات المصرية بشكل منتظم.
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تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
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