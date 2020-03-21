4 رحلات طيران لعودة المدرسين المصريين من الكويت

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوقهم التي قد تتأثر بالإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريح له، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أشار فيه إلى أنه بعد قرار