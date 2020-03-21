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عشان تركيزك يزيد.. تناول القهوة بالليمون

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م
القهوة بالليمون
القهوة بالليمون
تعتبر القهوة من المشروبات الأساسية في كل بيت، واختلفت الدراسات والأبحاث حول فوائدها وأضراراها، فالبعض كشف أنها تحارب الجذور الحرة، إضافة إلى تحسين الذاكرة والإدراك، والتخفيض من فرص الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة للأضرار، تؤدي إلى هشاشة العظام، وتزيد من التجاعيد، وهناك الآن توجه لتناول القهوة بالليمون، فأثبتت العديد من الدراسات أنها تمد الجسم بفوائد متعددة، على سبيل المثال التهدئة من الصداع، والتخفيف من الإسهال، لذا لابد من إدراجها بنظامك الغذائي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
يعتبر الليمون والقهوة أحد المكونات الأساسية، التي توجد بكل مطبخ مصري، فيتميز الليمون بقيمة غذائية عالية، لأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وعند خلطهما معا، ستحصل على مشروب صحي، يمدك بالفوائد التالية: - المساهمة في إذابة الدهون تساعد القهوة بالليمون في زيادة معدلات الحرق، ما يؤدي إلى إذابة الدهون،
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اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

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