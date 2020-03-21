عشان تركيزك يزيد.. تناول القهوة بالليمون
تحرير:إسراء سليمان
٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م
القهوة بالليمون
تعتبر القهوة من المشروبات الأساسية في كل بيت، واختلفت الدراسات والأبحاث حول فوائدها وأضراراها، فالبعض كشف أنها تحارب الجذور الحرة، إضافة إلى تحسين الذاكرة والإدراك، والتخفيض من فرص الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة للأضرار، تؤدي إلى هشاشة العظام، وتزيد من التجاعيد، وهناك الآن توجه لتناول القهوة بالليمون، فأثبتت العديد من الدراسات أنها تمد الجسم بفوائد متعددة، على سبيل المثال التهدئة من الصداع، والتخفيف من الإسهال، لذا لابد من إدراجها بنظامك الغذائي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
يعتبر الليمون والقهوة أحد المكونات الأساسية، التي توجد بكل مطبخ مصري، فيتميز الليمون بقيمة غذائية عالية، لأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وعند خلطهما معا، ستحصل على مشروب صحي، يمدك بالفوائد التالية:
- المساهمة في إذابة الدهون
تساعد القهوة بالليمون في زيادة معدلات الحرق، ما يؤدي إلى إذابة الدهون،
يعتبر الليمون والقهوة أحد المكونات الأساسية، التي توجد بكل مطبخ مصري، فيتميز الليمون بقيمة غذائية عالية، لأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وعند خلطهما معا، ستحصل على مشروب صحي، يمدك بالفوائد التالية:
- المساهمة في إذابة الدهون
تساعد القهوة بالليمون في زيادة معدلات الحرق، ما يؤدي إلى إذابة الدهون، وفقدان الوزن بشكل محلوظ.
- زيادة التركيز
تقول بعض الأبحاث والدراسات، إن تناول القهوة بالليمون، يساعد في منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
- تحسين الكوليسترول
بالرغم من الشائعات، التي تقول إن القهوة تعمل على زيادة ضربات القلب، إلا أن الدراسات أثبتت أنها تحسن من مستوى الكوليسترول، وتحمي القلب من انسداد الشرايين.