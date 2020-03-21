ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، قائلة إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا. وكانت السعودية قد أعلنت، أمس، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات