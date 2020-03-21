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ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
وأعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، قائلة إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا. وكانت السعودية قد أعلنت، أمس، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات
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محمد الصفدي

إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.
جريفيت

اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس تعلق الرحلات الداخلية لمكافحة وباء «كورونا»

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي، تعليق كل الرحلات الداخلية، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة. كما حدد مكي الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبرا أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء، إذ إن عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي يزيد الوضع سوءا.
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فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
??كورونا في الكويت

الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، وأنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وذلك بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
فيروس- كورونا (19)

17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".
كورونا

سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بوباء «كورونا»

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا"، تشملان سنغافورية وإندونيسيا، وكلاهما من كبار السن، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت سنغافورة، أمس الجمعة، تسجيل إجمالي 385 إصابة بكوفيد-19، تم شفاء 131 منها. وقالت وزارة الصحة، اليوم، خلال بيان صحفي، إن مريضين توفيا من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 صباح اليوم. والمريضة الأولى مواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وتم إدخالها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 23 فبراير بسبب التهاب رئوي، وتم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 في نفس اليوم.
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