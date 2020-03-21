نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

تحرير:أحمد جاد ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.

وأضافت "عبد الحليم" أن الأفراح ما زالت تقام بشكل طبيعي، والتى تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، خاصة ونحن في الأسبوع الأخطر على الإطلاق، مشيرة إلى أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا سيتم تعريض أي مواطن للمساءلة. كما ناشدت "أبو السعد"، الحكومة ضرورة