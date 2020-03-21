تطبيق بولندي للتحقق من التزام الخاضعين للحجر المنزلي

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

كشفت بولندا عن تطبيق للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما مرتبط بفيروس كورونا المستجد بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل. وصرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز، لوكالة "فرانس برس"، بأن "الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق"، قائلا إن تطبيق "هوم كوارنتين" مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق ميزة تحديد الموقع الجغرافي وخاصية التعرف على الوجه مما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات، للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب منهم. ويسجل المستخدمون أولا صورة ذاتية من خلال التطبيق الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم،