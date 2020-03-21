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اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
مارتن جريفيت
مارتن جريفيت
رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.
وقال المبعوث الأممي في حسابه على موقع "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا المستجد". بينما لم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس
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محمد الصفدي

إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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تونس تعلق الرحلات الداخلية لمكافحة وباء «كورونا»

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي، تعليق كل الرحلات الداخلية، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة. كما حدد مكي الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبرا أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء، إذ إن عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي يزيد الوضع سوءا.
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احمد-المسماري (2)

المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
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الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
فيروس- كورونا (18)

هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
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