اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

مارتن جريفيت

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المبعوث الأممي في حسابه على موقع "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا المستجد". بينما لم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس