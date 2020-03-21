جريمة

تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
أحمد دومة - صورة أرشيفية
أحمد دومة - صورة أرشيفية
قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.
أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء، كما تضمنت الاتهامات الموجهة لـ«دومة»: «أنه وضع وآخرون سبق الحكم عليهم ومجهولون النار
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حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (10)

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق ستوديو بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتحقق من أسباب الحريق الذي اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسلات في منطقة الهرم، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والمسؤولين عن مسلسل "النهاية"، للتحقق منهم عن أوجه احتياطات الأمن والسلامة، وبيان أسباب الإهمال في تصوير مشهد انفجار بأحد المسلسلات، ما تسبب في اندلاع حريق خلال تصوير المشهد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين القائمين على العمل الفني.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
حبس-متهمه

حبس زوجين استوليا على أموال الراغبين في السفر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إمكانهما تسفير الراغبين في العمل بالخارج، وإلحاقهم بالعمل في شركات كبرى بعدد من الدول العربية، وأمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 342 ألف جنيه ضبطت بحوزة المتهمين، علاوة على عقود عمل وتأشيرات مزورة، وطلبت النيابة الاستعلام عن أرصدة المتهمين بالبنوك وأمرت بالتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.
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طعنات-سكين-جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
قضية-الرشوة (2)

تأييد السجن المشدد لرئيس الجمارك السابق بقضية الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد"، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد علي.
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