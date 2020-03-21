تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

أحمد دومة - صورة أرشيفية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء، كما تضمنت الاتهامات الموجهة لـ«دومة»: «أنه وضع وآخرون سبق الحكم عليهم ومجهولون النار