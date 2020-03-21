انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق ستوديو بالهرم

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

أرشيفية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتحقق من أسباب الحريق الذي اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسلات في منطقة الهرم، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والمسؤولين عن مسلسل "النهاية"، للتحقق منهم عن أوجه احتياطات الأمن والسلامة، وبيان أسباب الإهمال في تصوير مشهد انفجار بأحد المسلسلات، ما تسبب في اندلاع حريق خلال تصوير المشهد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين القائمين على العمل الفني.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بستوديو المسلمي في منطقة الهرم، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية. وتبين من خلال المعاينة، أنه في أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بستوديو المسلمي في منطقة الهرم، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية.



وتبين من خلال المعاينة، أنه في أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل الاستوديو، واندلعت النيران بالمكان، بسبب خلل ما في تنفيذ المشهد واستخدام أدواته، وعلى الفور تم إخلاء المكان من العاملين به، واستخدام أدوات حفظ السلامة والتدخل السريع من أسطوانات إطفاء حريق، وطلب قوات الحماية المدنية التى أخمدت النيران وتحققت من تبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة ثانية.



