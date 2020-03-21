السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».