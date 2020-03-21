السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر
٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
وأضاف السيسي: «إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح»، متابعا: «إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان، عبد الفتاح السيسي»، ووضع مع المنشور صورة لوالدته.