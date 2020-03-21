إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

محمد الصفدي - صورة أرشيفية

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.

وأكدت "خير الله" أنه تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذين اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم، موضحة أنها تخضع للحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما أن نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي