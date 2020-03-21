تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية
٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
الرئيس السيسي يجتمع بتاج الدين
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
ولد تاج الدين في محافظة القاهرة سنة 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة عين شمس عام 1968، ثم درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1976، وزمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 1981.
وشغل منصب وزير الصحة والسكان في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005، وقبلها تولى العديد من
ولد تاج الدين في محافظة القاهرة سنة 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة عين شمس عام 1968، ثم درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1976، وزمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 1981.
وشغل منصب وزير الصحة والسكان في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005، وقبلها تولى العديد من المناصب في جامعة عين شمس، من بينها وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1992، ثم عميد الكلية، ثم نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية، ثم رئيس جامعة عين شمس في الفترة من سنة 1997 حتى سبتمبر 2001، قبل أن يقع عليه الاختيار في مارس 2002 ليكون وزيرًا للصحة والسكان.
استعانت الدولة بتاج الدين، في مواجهة أزمتي إنفلونزا الطيور والخنازير في الفترة بين 2007 و2009، وحصل على العديد من التكريمات، منها شهادة تقدير ودرع منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمساهمة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم، وحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2006.