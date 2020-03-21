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تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
الرئيس السيسي يجتمع بتاج الدين
الرئيس السيسي يجتمع بتاج الدين
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
ولد تاج الدين في محافظة القاهرة سنة 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة عين شمس عام 1968، ثم درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1976، وزمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 1981. وشغل منصب وزير الصحة والسكان في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005، وقبلها تولى العديد من
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير ومترو السادات

دفعت القوات المسلحة بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
فيروس- كورونا (18)

نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إغلاق 80 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية أمن الإسماعيلية تم شن عدة حملات على أماكن مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها على مدى اليومين الماضيين، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 80 مركزًا للدروس الخصوصية حتى الآن: 20 بمركز ومدينة فايد، 10 بمركز ومدينة التل الكبير، 7 بمركز ومدينة الإسماعيلية، 7 بدائرة قسم أول، 8 بدائرة مركز ومدينة أبو صوير، 8 بالقنطرة غرب، 9 بمركز ومدينة القصاصين، 6 بدائرة ثان، 3 بدائرة ثالث، 2 بمركز ومدينة القنطرة شرق.
فيروس- كورونا (1)

إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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