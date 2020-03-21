تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م

الرئيس السيسي يجتمع بتاج الدين

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.

ولد تاج الدين في محافظة القاهرة سنة 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة عين شمس عام 1968، ثم درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1976، وزمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 1981. وشغل منصب وزير الصحة والسكان في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005، وقبلها تولى العديد من