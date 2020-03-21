ترامب يعلن نيويورك «منطقة كوارث».. ويجهز لإجراءات غير مسبوقة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م

ترامب

في تطور جديدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف حالة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة، مضيفا أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول كورونا إلى وباء عالمي، لكن ترامب والمشرعين الأمريكيين استهانوا بل قللوا من تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا،