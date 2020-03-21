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ترامب يعلن نيويورك «منطقة كوارث».. ويجهز لإجراءات غير مسبوقة

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م
ترامب
ترامب
في تطور جديدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف حالة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة، مضيفا أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول كورونا إلى وباء عالمي، لكن ترامب والمشرعين الأمريكيين استهانوا بل قللوا من تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا،
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ترامب (1)

وباء كورونا يصل لمكتب نائب ترامب.. وتتبع للمخالطين

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم مايك بنس. وقالت كيتي ميلر إن ترامب ونائبه لم يخالطا الموظف عن قرب، موضحة أن مكتب بنس أُخطر بنتيجة التحليل مساء الجمعة. ولم يكشف عن هوية الموظف. وأكدت ميلر أنه يجري تتبع من تواصل معهم الموظف وفقا لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. يذكر أن بنس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مستجدات العمل لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة، ويقود فريق العمل الذي شكله البيت الأبيض لمكافحة تفشي الفيروس.
دونالد ترامب

واشنطن بوست: المخابرات حذرت ترامب من وباء محتمل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب في شهري يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة في يناير وفبراير بشأن الخطر العالمي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي قلل فيه ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا في التحرك الذي كان يمكن أن يبطئ في انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.
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دونالد ترامب

واشنطن بوست: المخابرات حذرت ترامب من وباء محتمل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب في شهري يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة في يناير وفبراير بشأن الخطر العالمي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي قلل فيه ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا في التحرك الذي كان يمكن أن يبطئ في انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (14)

في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.
منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
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