لو ليك حساب في البوسطة.. اعرف فايدته كام بعد التخفيض

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

البريد

قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلا من 9.25%، اعتبارا من 19 مارس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1 %. وبرغم هذا التخفيض إلا أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق توفير البريد ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفى للمنتجات الشبيهه.

وأوضح القائم بأعمال رئيس البريد، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية. وأضاف علوان، أن إيداعات حسابات التوفير بلغت