شقيق هيجواين يكشف حقيقة هروبه من الحجر الصحي

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م

هيجواين

نفى نيكولاس هيجواين، شقيق جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، هروب مهاجم اليوفي من إيطاليا إلى الأرجنتين بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن مرض والدته هو سبب سفره المفاجئ. وخرجت تقارير في الأيام القليلة الماضية أن هيجواين قد هرب ليلًا إلى مطار تورينو لكن الشرطة الإيطالية أوقفته، قبل أن يتم السماح له بالمغادرة بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا. واضطر هيجواين إلى الذهاب إلى فرنسا ومنها إلى إسبانيا ثم الطيران إلى الأرجنتين، وقد أكدت أسرته ثم أخيه نيكولاس أن الرحيل كان بسبب دعم والدته المصابة بالسرطان.

ونشرت الصحف الأرجنتينية على لسان أحد أفراد الأسرة أن هيجواين أراد الانضمام إلى أخيه ووالده في الوقوف بجانب والدته خلال علاجها الكيميائي في كفاحها ضد مرض السرطان.بينما خرج نيكولاس وكتب عبر تويتر "والدتنا لديها السرطان منذ أربعة أعوام ولن تتوقف عن القتال ضده، نطالب ببعض الاحترام والتقدير للموقف.".ولا

ونشرت الصحف الأرجنتينية على لسان أحد أفراد الأسرة أن هيجواين أراد الانضمام إلى أخيه ووالده في الوقوف بجانب والدته خلال علاجها الكيميائي في كفاحها ضد مرض السرطان.



بينما خرج نيكولاس وكتب عبر تويتر "والدتنا لديها السرطان منذ أربعة أعوام ولن تتوقف عن القتال ضده، نطالب ببعض الاحترام والتقدير للموقف.".



ولا يُعد الدولي الأرجنتيني هو الوحيد الذي ترك إيطاليا من لاعبي يوفنتوس، فأيضًا دوجلاس كوستا عاد إلى البرازيل لرؤية أهله، والأمر عينه للثنائي سامي خضيرة وميراليم بيانيتش.



يذكر أن دانييلي روجاني وبليس ماتويدي وباولا ديبالا أخيرا، قد أُصيبوا بفيروس كورونا مما كان يستلزم بقاء كافة لاعبي البيانكونيري في الحجر لمدة أسبوعين حتى ولو كانت نتيجة تحليل الفيروس سلبية لديهم.