رياضة

شقيق هيجواين يكشف حقيقة هروبه من الحجر الصحي

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
هيجواين
هيجواين
نفى نيكولاس هيجواين، شقيق جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، هروب مهاجم اليوفي من إيطاليا إلى الأرجنتين بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن مرض والدته هو سبب سفره المفاجئ. وخرجت تقارير في الأيام القليلة الماضية أن هيجواين قد هرب ليلًا إلى مطار تورينو لكن الشرطة الإيطالية أوقفته، قبل أن يتم السماح له بالمغادرة بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا. واضطر هيجواين إلى الذهاب إلى فرنسا ومنها إلى إسبانيا ثم الطيران إلى الأرجنتين، وقد أكدت أسرته ثم أخيه نيكولاس أن الرحيل كان بسبب دعم والدته المصابة بالسرطان.
ونشرت الصحف الأرجنتينية على لسان أحد أفراد الأسرة أن هيجواين أراد الانضمام إلى أخيه ووالده في الوقوف بجانب والدته خلال علاجها الكيميائي في كفاحها ضد مرض السرطان.بينما خرج نيكولاس وكتب عبر تويتر "والدتنا لديها السرطان منذ أربعة أعوام ولن تتوقف عن القتال ضده، نطالب ببعض الاحترام والتقدير للموقف.".ولا
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مهاجم-لايبزيج-تيمو-فيرنر (1)

برشلونة يفتح الطريق أمام ليفربول لضم هذا اللاعب

تراجع نادي برشلونة الإسباني، عن فكرة التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر مُهاجم فريق لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفي المُقبل في شهر يونيو. وأبدى الفريق الكتالوني اهتمامه بالتعاقد مع فيرنر، بعد تألقه اللافت مع لايبزيج الألماني هذا الموسم، ولكن قرر إنهاء اهتمامه بضم المُهاجم صاحب الـ"24" عامًا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وقالت الصحيفة أن السبب وراء قرار برشلونة بالتراجع عن فكرة ضم فيرنر، هو سعره حيث لا يريد لايبزيج أقل من 60 مليون يورو للتنازل عن خدماته مُهاجمه، وهو ما يراه النادي الكتالوني مُبالغًا فيه.
شريف إكرامي

الأهلي يعلن احترام رغبة شريف إكرامي في الرحيل

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة. جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
حسام عاشور (1)

«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
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مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
الفيفا‎

فيفا يدرس تعديل لوائح الانتقالات ويعتمد موعد اليورو

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، بعد أن أجل اليويفا واتحاد أمريكا الجنوبية البطولتين لمدة عام. وقال الفيفا، في بيان على موقعه الرسمي: "اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة جياني إنفانتينو عبر مكالمة جماعية، اليوم، لمعالجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا". وأضاف البيان أن الفيفا قرر بالإجماع إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي اليورو وكوبا أمريكا من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 في الأجندة الدولية، بالإضافة إلى البت لاحقًا في إعادة جدولة كأس العالم للأندية.
الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
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