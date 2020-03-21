رياضة

برشلونة يفتح الطريق أمام ليفربول لضم هذا اللاعب

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م
فيرنر مهاجم لايبزيج
فيرنر مهاجم لايبزيج
تراجع نادي برشلونة الإسباني، عن فكرة التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر مُهاجم فريق لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفي المُقبل في شهر يونيو. وأبدى الفريق الكتالوني اهتمامه بالتعاقد مع فيرنر، بعد تألقه اللافت مع لايبزيج الألماني هذا الموسم، ولكن قرر إنهاء اهتمامه بضم المُهاجم صاحب الـ"24" عامًا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وقالت الصحيفة أن السبب وراء قرار برشلونة بالتراجع عن فكرة ضم فيرنر، هو سعره حيث لا يريد لايبزيج أقل من 60 مليون يورو للتنازل عن خدماته مُهاجمه، وهو ما يراه النادي الكتالوني مُبالغًا فيه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة سيركز على فكرة التعاقد مع الثنائي لاوتارو مارتينز لاعب فريق إنتر ميلان، وإعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، لذلك أغلق النادي فكرة ضم فيرنر مهاجم لايبزيج.انسحاب برشلونة من الصفقة، سيمهد الطريق أمام فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يريد ضم الدولي الألماني، لتعزيز هجومه
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