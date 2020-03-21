سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول والبنوك

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م
تحويل الأموال
تحويل الأموال
قرر البنك المركزي اليوم السبت، رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن العملاء الذين خضعوا لإجراءات خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019، تم رفع حدود الدفع اليومي والشهري كالآتي:
للأفراد العاديين: رفع حدود الدفع اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب لما يحدده البنك. للشركات: رفع حدود السحب اليومي إلى 40 ألف جنيه و200 ألف جنيه في الشهر، والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده البنك. وذكر البنك المركزي، أنه يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا
اقرأ المزيد
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (1)

لو ليك حساب في البوسطة.. اعرف فايدته كام بعد التخفيض

قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلا من 9.25%، اعتبارا من 19 مارس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1 %. وبرغم هذا التخفيض إلا أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق توفير البريد ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفى للمنتجات الشبيهه.
وزارة-المالية

المالية: ضريبة كسب العمل «تصاعدية» في القانون الجديد

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، إن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، وأن القانون الجديد يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، ويحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، مضيفة أن القانون الجديد لا يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى أخرى وتحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
من 50 جنيهًا لـ500. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

أسعار هدايا عيد الأم تبدأ من 50 إلى 500 جنيه

يعتبر عيد الأم موسما بالنسبة للتجار، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف عمليات الاستيراد من الصين، والتي تعد المورد الأساسي لكل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ويختلف نوع الهدية على حسب الظروف المادية الخاصة بالأفراد، فالبعض يلجأ إلى شراء الورود أو أجهزة كهربائية ومنزلية تحتاجها الأم، أو شراء الذهب. وكشف تقرير حديث للغرف التجارية، عن حدوث استقرار في أسعار الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية خلال العام الجاري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]