رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول والبنوك

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م

تحويل الأموال

قرر البنك المركزي اليوم السبت، رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن العملاء الذين خضعوا لإجراءات خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019، تم رفع حدود الدفع اليومي والشهري كالآتي:

للأفراد العاديين: رفع حدود الدفع اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب لما يحدده البنك. للشركات: رفع حدود السحب اليومي إلى 40 ألف جنيه و200 ألف جنيه في الشهر، والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده البنك. وذكر البنك المركزي، أنه يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا