التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

تحرير:أمينة محمود ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م

وزير التعليم طارق شوقي

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وتضمنت التعليمات الاستعانة بمسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لتنفيذ وتذليل أي عقبات تحول بين تواصل المعلمين والطلاب إلكترونيا، وشملت التشديد على مديري المدارس وموجهي المواد بالتأكيد على المعلمين بالتواصل مع الطلاب.ويقوم موجهي المواد بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين