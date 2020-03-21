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التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

تحرير:أمينة محمود ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
وتضمنت التعليمات الاستعانة بمسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لتنفيذ وتذليل أي عقبات تحول بين تواصل المعلمين والطلاب إلكترونيا، وشملت التشديد على مديري المدارس وموجهي المواد بالتأكيد على المعلمين بالتواصل مع الطلاب.ويقوم موجهي المواد بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين
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الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه رسالة لوالدته وكل أمهات مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأم المصرية، بعيد الأم، واصفا إياها بـ«رمز للحكمة والصبر والإيمان والعطاء». وقال في منشور له، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونًا».
فيروس- كورونا (19)

الوزراء: التبرع لمواجهة «كورونا» على حساب «تحيا مصر»

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

رسميا.. إلغاء امتحانات نهاية العام للمراحل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي

?استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجهود التي اتخذتها الوزارة، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب، وقال في رسالة مصورة اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودا كبيرا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (1)

إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، «الدور الأول» للعام الدراسي 2019/ 2020، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعي عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميًّا.
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