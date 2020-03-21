التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
وتضمنت التعليمات الاستعانة بمسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لتنفيذ وتذليل أي عقبات تحول بين تواصل المعلمين والطلاب إلكترونيا، وشملت التشديد على مديري المدارس وموجهي المواد بالتأكيد على المعلمين بالتواصل مع الطلاب.ويقوم موجهي المواد بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين
وتضمنت التعليمات الاستعانة بمسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لتنفيذ وتذليل أي عقبات تحول بين تواصل المعلمين والطلاب إلكترونيا، وشملت التشديد على مديري المدارس وموجهي المواد بالتأكيد على المعلمين بالتواصل مع الطلاب.
ويقوم موجهي المواد بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين إلكترونيا عبر منصة التواصل، لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي.
ووفقا للتعليمات، يرفع موجهي المواد بكل إدارة تعليمية، المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها ورفعها إلكترونيا على المنصة الالكترونية وبمساعدة مسؤول التطوير التكنولوجي بكل مدرسة.
وبالنسبة للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية، يكتفي بتقييمهم خلال الفترة التي قضوها من الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة.
وعلى الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي خلال الوقت المحدد، أن يذهب للمدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوعين، لتنفيذ مشروعه البحثي كشرط أساسي لالتحاقه بالصف الأعلى.
ويتم تقييم طلاب مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي كالمعتاد من قبل معلم الفصل.
وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم إجراء الامتحانات الإلكترونية، وفقا للجداول التي سيعلن عنها خارج المدرسة.
وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة في موعدها مع اتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية.
وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم إجراء مشروع بحثي بما يتلائم مع طبيعة دراستهم ونوع إعاقتهم، ويتم إرسالها للمنصة الإلكترونية أو نسخة ورقية ليتم تقييمهم.