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الأرصاد: اليوم طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة
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مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة في البرلمان لزيادة بدل العدوى للطاقم الطبي

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء ، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

أطباء مصريون في الكويت يدشنون مبادرة «طبيبك معاك»

خصص مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الكويت، مجموعة على تطبيق "واتسآب"؛ للرد على استفسارات المرضى تحت شعار (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)؛ وذلك دون مقابل مادي، موضحين أنه سيتم الرد على كافة استفسارات المرضى على مدار الساعة، مشددين، على عدم السماح بوصف أي وصفات طبية أو أدوية، والاقتصار على شرح طبيعة المرض والخطوات اللازمة للعلاج؛ وذلك بعد تعريف الطبيب باسمه الأول وتخصصه في نهاية أو بداية الرد على الاستفسار، وذلك بحسب بيان لهم، على موقع "فيسبوك".
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
طقس-معتدل

اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئا نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
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